Роскомнадзор проведет проверку телеканала «BBC World News», который вещает на Россию
Ранее ведомство отправило на экспертизу материалы «Русской службы ВВС» из-за цитат лидера одной из террористических группировок, подтвердил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Он добавил, что Роскомнадзор занимается постоянным мониторингом контента, который распространяет ВВС на территории России.
В свою очередь журнал Forbes подсчитал, что цитаты того же лидера террористов десятки раз использовали и российские СМИ. Лидерами по их количеству издание называет телеканалы РЕН ТВ и «Звезда». Также цитаты обнаружены на сайтах государственных агентств «РИА Новости» и ТАСС, телеканала RT, «Российской газеты». Проверка ВВС была объявлена после того, как стало известно, что британский регулятор Ofcom может принять ряд мер против телеканала RT.
Комментарии1
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sneer1 14 января 2019 | 08:47
А кого-то что-то удивляет? Мне кажется, что небезызвестный Онищенко перешёл на работу в Роскомпозор. Помнится, - обострение отношений с Молдавией, - сразу выяснилось, что молдавские вина плохие, и не просто плохие, а - опасные для здоровья (куда до этого смотрел Онищенко в бытность Главсанврачом, - непонятно совершенно). Помирились, - и вина стали годны. Поссорились с Грузией, - те же вина и "Боржоми", одна капля которых, как оказалась, убивает целый табун...