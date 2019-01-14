Взрыв бытового газа в жилом доме в Ростовской области разрушил два верхних этажа
По некоторым данным, под завалами находятся шесть человек, один погиб.
Взрыв газа произошел на девятом этаже жилого дома в городе Шахты. Он разрушил одну квартиру по соседству и две — этажом ниже. Как сообщают в МЧС, 140 человек были эвакуированы, восемь пострадали, из них пятеро – госпитализированы. По предварительным данным жертвой ЧП стала одна женщина. Идет операция по спасению людей, оставшихся под завалами. На данный момент известно о том, что из-под обломков удалось живыми вытащить мать с двухлетним ребенком. Всего спасено восемь человек. В поврежденной части дома остается еще шесть жильцов.
Специалисты исследуют несущие стены – как сообщается, после взрыва по седьмому этажу пошли трещины. Пожара нет. Энергетики обесточили дом. В штабе по ликвидации ЧП основной версией произошедшего называют взрыв бытового газа. Признаков теракта нет. Экстренные службы склоняются к тому, что источником взрыва стал газовый баллон.
ЧП в Шахтах – уже второй серьезный инцидент с бытовым газом за последние пару недель. Днем в канун Нового года похожая трагедия произошла в Магнитогорске. Там жертвами обрушения подъезда стали 39 человек.
Комментарии5
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vladimirgornitsky 14 января 2019 | 08:11
Население Шахт - около 240 тысяч человек. В Википедии написано, что это "образовательный и промышленный центр".
И в этом самом "образовательном и промышленном центре" жители многоэтажных домов пользуются газовыми баллонами, которые устанавливаются в квартирах?
Немыслимо.
blindpew_33 14 января 2019 | 08:14
Ну ладно, с газом понятно. А стрельба, стрельба-то в этот раз была?
alex949 14 января 2019 | 08:18
В каждой квартире России должны постоянно дежурить полицейский и пожарный !
ak242 14 января 2019 | 08:18
Магнитогорский газ дешевле рязанского сахара
halk51 14 января 2019 | 08:40
ВЫЗЫВАЕТ УДИВЛЕНИЕ, ЧТО НА 9-М ЭТАЖЕ ДОМА НАХОДИЛСЯ БАЛЛОН С ГАЗОМ. ЭТО , КАК НУЖНО ПОСТАРАТЬСЯ, ЧТОБЫ НАЙТИ НА СВОЮ ЗАДНИЦУ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.