Взрыв бытового газа в жилом доме в Ростовской области разрушил два верхних этажа

По некоторым данным, под завалами находятся шесть человек, один погиб.

Взрыв газа произошел на девятом этаже жилого дома в городе Шахты. Он разрушил одну квартиру по соседству и две — этажом ниже. Как сообщают в МЧС, 140 человек были эвакуированы, восемь пострадали, из них пятеро – госпитализированы. По предварительным данным жертвой ЧП стала одна женщина. Идет операция по спасению людей, оставшихся под завалами. На данный момент известно о том, что из-под обломков удалось живыми вытащить мать с двухлетним ребенком. Всего спасено восемь человек. В поврежденной части дома остается еще шесть жильцов.

Специалисты исследуют несущие стены – как сообщается, после взрыва по седьмому этажу пошли трещины. Пожара нет. Энергетики обесточили дом. В штабе по ликвидации ЧП основной версией произошедшего называют взрыв бытового газа. Признаков теракта нет. Экстренные службы склоняются к тому, что источником взрыва стал газовый баллон.

ЧП в Шахтах – уже второй серьезный инцидент с бытовым газом за последние пару недель. Днем в канун Нового года похожая трагедия произошла в Магнитогорске. Там жертвами обрушения подъезда стали 39 человек.