Американские конгрессмены хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч российского и американского президентов

Такую возможность сейчас изучают юристы двух комитетов Палаты представителей – по разведке и по иностранным делам, утверждает телеканал АВС. Встреча юристов, по его сведениям, запланирована на сегодня. Вопрос о вызове переводчиков возник после публикации в газете The Washington Post о том, что Дональд Трамп, якобы скрывал детали своих встреч с Владимиром Путиным. Сам глава Белого дома подчеркнул, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности о своих встречах с российским коллегой.