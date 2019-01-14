Американские конгрессмены хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч российского и американского президентов
Такую возможность сейчас изучают юристы двух комитетов Палаты представителей – по разведке и по иностранным делам, утверждает телеканал АВС. Встреча юристов, по его сведениям, запланирована на сегодня. Вопрос о вызове переводчиков возник после публикации в газете The Washington Post о том, что Дональд Трамп, якобы скрывал детали своих встреч с Владимиром Путиным. Сам глава Белого дома подчеркнул, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности о своих встречах с российским коллегой.
Комментарии3
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opiatnovyi63 14 января 2019 | 07:59
Называть коллегой агрессора и оккупанта, по крайней мере , очень опрометчиво..
tinon 14 января 2019 | 08:23
opiatnovyi63:
А переводчик - кто?
И кто его провериь?
Как выдаёт текст в СМИ, тот и "переводит".
kazlevich1949 14 января 2019 | 08:25
Американским конгрессменам надо бы Виталия Мутко пригласить на беседу - он единственный в России может дословно и честно перевести всё с русского языка на английский и обратно... дер гроссер футболер мен!