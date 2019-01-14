Думский комитет по информации рассмотрит законопроекты о «неуважительных публикациях» и «фейковых новостях»
Сенаторы-единоросы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат от партии власти Дмитрий Вяткин предлагают наказывать штрафами или даже арестом до 15 суток за распространение в СМИ или интернете недостоверной информации, а также за выражение в интернете неуважения к органам власти. Минкомсвязи России ранее направило в правительство отрицательное заключение на инициативу наказывать за критику власти.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ostapba 14 января 2019 | 07:39
Единая Россия рождена, чтоб сказку сделать былью...
......
.Проект о введении единомыслия в России
Проект о введении единомыслия в России
Бывает, что усердие превозмогает и рассудок.
..
Даже...
ostapba 14 января 2019 | 07:41
.......Этот черновой проект, написанный Козьмою Прутковым в 1859 г., был напечатан в журнале "Современник" лишь по смерти К. Пруткова, в 1863 г., кн. IV. В подлиннике, вверху его, находится надпись:
"Подать в один из торжественных дней, на усмотрение".
Приступ.
Наставить публику. Занеслась. Молодость; науки; незрелость!.. Вздор!.. Убеждения. Неуважение мнения старших. Безначалие. "Собственное" мнение!.. Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется? На чем основано? ???