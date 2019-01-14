Новый парламент Армении соберется сегодня на первое заседание

Депутатам предстоит избрать спикера, вице-спикеров и глав постоянных комиссий. По итогам внеочередных выборов абсолютное большинство мест – около 70% — получил блок главы правительства Николы Пашиняна «Мой шаг». Бывшая правящая Республиканская партия в парламент не прошла. Как ожидается, председатель парламента будет избран из числа сторонников премьера. Голосование по кандидатуре главы кабинета министров не ожидается. Этот пост, согласно конституции, автоматически достается той политической силе, которая набрала абсолютное большинство голосов.