Первый раунд переговоров по вопросу о мирном договоре между Россией и Японией пройдет сегодня в Москве

На прошлой неделе японского посла вызывали в российский МИД из-за высказываний премьера страны Восходящего солнца. Синдзо Абэ обещал решить проблему мирного соглашения и Южных Курил. Послу дали понять, что Москва не отказывается от своего суверенитета над спорной территорией. Но такие события на означает, что Россия отказывается от передачи островов, — пояснил «Эху» бывший глава посол в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов.

Подобные события, по мнению Александра Панова, говорят о том, что стороны начали всерьез обсуждать условия подписания мирного договора. Судя по всему, переговоры будут тяжелыми, — добавил бывший посол.