Неизвестный напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича. Злоумышленник ударил его ножом в область сердца во время благотворительного концерта. Сообщается, что врачи оценивают состояние мэра как критическое. Ему проводят операцию. Нападавший задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются. По словам очевидцев, мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.