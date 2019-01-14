Пункт временного размещения создается в Шахтах для жителей дома, где произошел взрыв
Администрация города Шахты Ростовской области, где обрушились два этажа жилого дома в результате взрыва бытового газа, создает пункт временного размещения (ПВР). Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель главы города по социальному развитию Павел Стуров.
«ПВР разворачивается рядом [с местом происшествия], это близлежащая школы ?23, там будут условия для людей», — сказал Стуров.
Как сообщал ТАСС, предварительно в результате взрыва газа произошло обрушение с 9 го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. По информации экстренных служб, повреждено четыре квартиры, эвакуированы 140 человек, пятеро спасены.
Комментарии2
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dominator13 14 января 2019 | 07:40
Как то не по русски,не скрепоносно взорвалось.
dominator13 14 января 2019 | 07:43
Какая то пародия на взрыв.
Не цветов не соболезнованей.
Не по нашему, не по русски!