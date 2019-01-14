Пункт временного размещения создается в Шахтах для жителей дома, где произошел взрыв

Администрация города Шахты Ростовской области, где обрушились два этажа жилого дома в результате взрыва бытового газа, создает пункт временного размещения (ПВР). Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель главы города по социальному развитию Павел Стуров.

«ПВР разворачивается рядом [с местом происшествия], это близлежащая школы ?23, там будут условия для людей», — сказал Стуров.

Как сообщал ТАСС, предварительно в результате взрыва газа произошло обрушение с 9 го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. По информации экстренных служб, повреждено четыре квартиры, эвакуированы 140 человек, пятеро спасены.