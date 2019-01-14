Минэкономразвития разработало новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента

Источником данных станет налоговая отчетность предприятий, пишет газета РБК. Правительство не смогло достичь цели по повышению производительности, поставленной в майских указах 2012 года. Достижение пятипроцентного прироста в ближайшие пять лет ожидается по базовым несырьевым средним и крупным компаниям. В остальных он будет меньше, что может сказаться на среднем значении, говорят в министерстве.