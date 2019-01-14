Минэкономразвития разработало новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента
Источником данных станет налоговая отчетность предприятий, пишет газета РБК. Правительство не смогло достичь цели по повышению производительности, поставленной в майских указах 2012 года. Достижение пятипроцентного прироста в ближайшие пять лет ожидается по базовым несырьевым средним и крупным компаниям. В остальных он будет меньше, что может сказаться на среднем значении, говорят в министерстве.
Комментарии4
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compare 14 января 2019 | 07:22
ясно...будут втирать,что наши "труженики",самые "производительные" труженики....
vasyakirin 14 января 2019 | 07:25
Как можно оценить производительность по налогам?
это комплексный показатель в отличии от интенсивности труда!
Нужно провести экономический анализ мероприятий и капвложений которые позволили поднять производительность, а это совсем не бухучет...
cromwel 14 января 2019 | 07:30
Для Минэкономразвития решить вопрос с увлечением зарплата казалось простым делом. Просто часть людей выкинули с работы . Здесь же надо ум и технологии приложить а не того ни другого нет . А с производительностью работы так не вышло. Вот и обкакались
bazilgu 14 января 2019 | 07:36
Если факты противоречат указам- тем хуже для фактов!