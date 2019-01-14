Z Архив новостей новости
5 4 6 585
07:15, 14 января 2019

Минэкономразвития разработало новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента

Источником данных станет налоговая отчетность предприятий, пишет газета РБК. Правительство не смогло достичь цели по повышению производительности, поставленной в майских указах 2012 года. Достижение пятипроцентного прироста в ближайшие пять лет ожидается по базовым несырьевым средним и крупным компаниям. В остальных он будет меньше, что может сказаться на среднем значении, говорят в министерстве.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

compare 14 января 2019 | 07:22

ясно...будут втирать,что наши "труженики",самые "производительные" труженики....

vasyakirin 14 января 2019 | 07:25

Как можно оценить производительность по налогам?
это комплексный показатель в отличии от интенсивности труда!
Нужно провести экономический анализ мероприятий и капвложений которые позволили поднять производительность, а это совсем не бухучет...

cromwel 14 января 2019 | 07:30

Для Минэкономразвития решить вопрос с увлечением зарплата казалось простым делом. Просто часть людей выкинули с работы . Здесь же надо ум и технологии приложить а не того ни другого нет . А с производительностью работы так не вышло. Вот и обкакались

bazilgu 14 января 2019 | 07:36

Если факты противоречат указам- тем хуже для фактов!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 304 6 8524 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 243 6 12257 13.01
Kукраина, оон, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Миф о советском бесплатном жилье В итоге почти все районы всех советских городов превратились в безликие гетто…

5 804 6 151210 07.01
Kфото, история, общество, жилье, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог, профессор МГИМО

Превращение Украины в национальное государство Глупо и нелепо обвинять Украину в каком-то расколе. Да и ничего трагического для православия не случилось…

5 256 6 65772 07.01
Kукраина, религия, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 293 6 38225 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 111 6 9482 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

+ «Что это за безобразие?! Людей подавили!» «Что это за безобразие?! Людей подавили!» В Курске устроили давку за бесплатными сладкими подарками…

5 189 6 97913 07.01
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, общество, видео, курск, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 139 6 14427 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Патриарх считает Интернет «вестником антихриста» И с какого перепугу в светском государстве на это идут мои налоги?..

5 161 6 41320 07.01
Kправославие, патриарх, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 86 6 9405 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Конфеты с собачьего броса Обогатившееся начальство справило систему, в которой основная масса граждан – бедные люди, готовые давиться за бесплатным кульком с  конфетами…

5 107 6 27613 07.01
Kобщество, политика, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 89 6 10587 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 101 6 17297 07.01
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3013751

5 46 6 6053 13.01
#слушать 49:05 ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 238 6 33028 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11603 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Более половины россиян выступают за отставку нынешнего правительства Почти 60% считают, что кабинет министров не способен бороться с ростом цен и падением доходов

5 8 6 3909
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Единственное, что Рогозину не нужен никакой «сливной бачок», он всё говорит сам. Рогозин совмещает должность ньюсмейкера и «сливного бачка» в одном лице…

5 100 6 78101 12.01
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 101 6 17297 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 281 6 366933 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство вурдалачить Искусство вурдалачить Хотя на самом деле критиковать Томос очень смешно…

5 110 6 94983 08.01
Kобщество, рпц, украина, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7554848
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3858929

Сегодня в эфире