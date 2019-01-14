The Wall Street Journal: Окружение президента США обсуждало вопрос об ударах по Ирану
Окружение президента США обсуждало вопрос об ударах по Ирану, пишет газета The Wall Street Journal. Как рассказали изданию ряд бывших и действующих официальных лиц, американский Совет по национальной безопасности попросил Пентагон представить перечень возможных ударов по Исламской республике. Это произошло сразу после обстрела района в Багдаде, где находятся иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. В Вашингтоне считают, что к этому причастна группировка, связанная с Ираном. За вариантом жесткого ответа, как пишет газета, стоял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Неизвестно, был ли в курсе сам Дональд Трамп. Запрос в Пентагон вызвал тревогу как в военном ведомстве, так и в Госдепартаменте.
Комментарии1
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proletarian74 14 января 2019 | 07:41
Схема проста. Трясешь пробиркой в ООН, бомбишь и оккупируешь страну. Невнятно извиняешься, получаешь Нобелевку, но войска не выводишь. На оккупированной территории проводишь инсценировку теракта, бомбишь и оккупируешь соседнюю страну.. И так далее.. Попутно вводишь санкции против всяческих агрессоров, мешающих тебе безнаказанно проводить миролюбивую политику во всем мире.