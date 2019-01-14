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07:15, 14 января 2019

Всемирное антидопинговое агентство начинает сегодня обсуждать вопрос статуса РУСАДА

Слушания стартуют до окончания работы экспертов WADA в московской лаборатории, передает агентство ТАСС. Комитет по соответствию должен вынести рекомендацию исполкому WADA, который 22 января примет решение, оставлять ли в силе нынешний статус РУСАДА. Его восстановили с условием, что до конца 2018 года российские власти предоставят доступ к базе данных московской лаборатории. Однако передачи данных к Новому году не произошло. Только в нынешний визит эксперты, как сказали в Москве, смогли приступить к копированию информации.

Комментарии

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splin2 14 января 2019 | 07:49

При обсуждении наверняка примут во внимание решение Мосгорсуда, признавшего Зубкова, уличённого в допинге,попрежнему Чемпионом ОИ в Сочи и разрешившего ему не исполнять решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне и не возвращать две золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В истории спорта такого ещё не было.
Мосгорсуд вперде всех.)))

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