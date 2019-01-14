Спасатели в Шахтах эвакуируют жителей дома, в котором произошел взрыв бытового газа
Спасатели эвакуируют жильцов четырех квартир, располагавшихся на восьмом и девятом этажах дома в Шахтах (Ростовская область), где взорвался бытовой газ.
«Дом кирпичный, обрушения затронули четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, там четыре квартиры. Проводится эвакуация людей», — сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.
Соседние подъезды дома не пострадали.
«Пожара не последовало», — сказал собеседник агентства.
Комментарии3
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kottigr1 14 января 2019 | 07:22
Если "Газпром" не занимается газификацией России, совершенствованием газоснабжения россиян, обеспечением безопасного потребления своей продукции, а лишь качает природные Ресурсы на Запад за валюту, новые катастрофы ветшающего газового хозяйства России - неизбежны...
vasyakirin 14 января 2019 | 07:33
kottigr1: При исправной вентиляции скорость поступления газа меньше чем производительность вытяжек...
Всё просчитано еще при царе...
Правда экономия тепла: пластиковые окна, герметичные двери, в общем черезмерная экономия тепла, ухудшают приточную вентиляцию и воздухообмен зданий
А всё от нищеты и желания сэкономить на обрезках...
cromwel 14 января 2019 | 07:27
любимый президент дает нам возможность демократического выбора. Или ты можешь умереть от взрыва газа в собственном доме или застрелиться из новейшего пистолета. Других перспектив в жизни нет