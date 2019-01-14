Спасатели в Шахтах эвакуируют жителей дома, в котором произошел взрыв бытового газа

Спасатели эвакуируют жильцов четырех квартир, располагавшихся на восьмом и девятом этажах дома в Шахтах (Ростовская область), где взорвался бытовой газ.

«Дом кирпичный, обрушения затронули четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, там четыре квартиры. Проводится эвакуация людей», — сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Соседние подъезды дома не пострадали.

«Пожара не последовало», — сказал собеседник агентства.