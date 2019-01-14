Связь с космическим аппаратом «Спектр-Р», возможно, так и не получится наладить, не исключают в НПО имени Лавочкина

Специалисты компании выяснили, что на радиотелескопе отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства. Он больше не может принимать команды с Земли, рассказал агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с этого аппарата перед запуском в апреле нового радиотелескопа «Спектр-РГ». Он должен заменить старый спутник, рассказал советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Александр Блошенко добавил, что со спутником попытаются еще связаться. Тем временем источник агентства ТАСС в ракетно-космической отрасли не исключает, что причиной отказа передатчика могла стать космическая радиация.