Министр иностранный дел Японии Таро Кано встретится сегодня со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

В Москве пройдет первый раунд переговоров по вопросу о мирном соглашении между двумя странами. Идею наконец-то добиться подписания договора поддержал ранее президент России Владимир Путин.

Путин говорил об этом на встрече с японским премьером Синдзо Абэ в Сингапуре в сентябре прошлого года. Нынешние консультации пройдут на фоне недавних высказываний Абэ о Южных Курилах. В Москве дали понять, что соглашение между двумя странами возможно только если Япония признает суверенитет России над спорной территорией.