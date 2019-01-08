Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встречается сегодня со своей украинской коллегой. В интервью «Эху» омбудсмен Украины Людмила Денисова не стала называть темы, которые планируется обсудить на встрече.

Предварительную договоренность о встрече подтвердили и в пресс-службе Москальковой. Ранее Денисова говорила, что будет в том числе добиваться возможности посетить в московских СИЗО арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.