Суд в Херсоне рассмотрит сегодня апелляцию на продление ареста журналисту «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому

Ранее его оставили под стражей до конца января.

Херсонский апелляционный суд рассмотрит требование защиты журналиста об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский. Юрист подал в судебную инстанцию личное поручительство за главу украинского новостного портала.

Статья, по которой идет расследование в отношении Вышинского, считается тяжкой, но в практике украинских судов есть прецеденты, когда подозреваемые по ней помещались под домашний арест. Вышинский находится в заключении с середины мая прошлого года. Фабула обвинений сводится к подозрениям в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Во время заседания об избрании меры пресечения, Кирилл Вышинский обратился к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Сам президент заявлял, что журналиста арестовали «за профессиональную деятельность».

В Киеве ранее заявляли о готовности к обсуждению вариантов обмена Вышинского на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах.