Роскомнадзор с сегодняшнего дня начнет проверку телеканала BBC World News

Ранее ведомство сообщило об обнаружении на сайте Русской службы BBC экстремистских материалов.

Организацию «Бритиш телевижн», которая транслируют сигнал телеканала BBC World News в России, будут проверять на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Контрольные мероприятия продлятся до конца января. Роскомнадзор запросил у организации документы, подтверждающие ее соответствие закону о СМИ. В частности ведомство хочет убедиться, что доля иностранного участия в BBC World News не превышает 20%. О проведении проверки Роскомнадзор сообщил сразу после того, как объявил об обнаружении на сайте Русской службы BBC материалов, «транслирующих идеологические установки международных террористических организаций». Речь идет о цитатах террориста Аль-Багдади – лидера запрещенного в России «Исламского государства». Представитель ВВС тогда заявил, что новостная корпорация работает в России в соответствии с законодательством страны.

Работой BBC в России Роскомнадзор заинтересовался в конце декабря, когда британский регулятор Ofcom обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания на территории Соединенного Королевства