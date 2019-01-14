Два этажа обрушились в результате взрыва бытового газа в многоэтажке в Шахтах
Два этажа жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс службе ГУ МЧС по региону.
«Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту», — говорится в сообщении. Пять человек пострадали.
Комментарии3
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kottigr1 14 января 2019 | 07:15
Велика Россия, а денег у "Газпрома" на датчики-газоанализаторы в каждой точке потребления - нет .. ! .. Но вы там держитесь !
vasyakirin 14 января 2019 | 07:21
kottigr1: Ни к чему это... ,
При исправной вентиляции скорость поступления газа меньше чем производительность вытяжек...
Всё просчитано еще при царе...
kottigr1 14 января 2019 | 07:25
vasyakirin: Тут другое интересней.. 21 век. Автоматика газоснабжения стоит копейки, но их для россиян - нет..