Два этажа обрушились в результате взрыва бытового газа в многоэтажке в Шахтах

Два этажа жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс службе ГУ МЧС по региону.

«Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту», — говорится в сообщении. Пять человек пострадали.