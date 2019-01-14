В Италию спустя почти 40 лет экстрадируют участника леворадикальных группировок Чезаре Баттисти

На родине он приговорен к четырем пожизненным срокам заключения за четыре убийства и несколько ограблений, совершенные еще в 1970-х годах. Бывшего активиста движения «Вооруженные пролетарии за коммунизм» задержали в Боливии.

В 1981 году Баттисти бежал из итальянской тюрьмы, в которой ожидал суда. Он скрывался во Франции, Мексике и Бразилии. В прошлом месяце прежний глава южноамериканского государства Мишел Темер подписал указ об экстрадиции итальянца. После этого Баттисти скрылся в Боливии.