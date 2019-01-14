Соединенные Штаты начинают вывод своего воинского контингента из Сирии, объявил американский президент Дональд Трамп

По его словам, подразделения покидают республику, одновременно сражаясь с оставшимися в стране террористами. О решении вывести военных из Сирии Трамп объявил в середине декабря. По словам представителей американской администрации, этот процесс потребует от 60 до 100 дней. После того, как глава Белого дома озвучил свое решение, пост министра обороны страны покинул Джеймс Мэттис. Он объяснил это тем, что его взгляды разошлись с позицией президента.