Немецкие депутаты осудили попытку давления американского посла на компании из проекта «Северный поток – 2»
В бундестаге раздаются предложения вызвать Ричарда Гренелла в МИД страны, передает DW. Правительство ФРГ призывают выразить протест. Во фракции правящей ХДС/ХСС в то же время признают, что вопрос энергетической безопасности ЕС нуждается в обсуждении. Ранее МИД Германии раскритиковал действия Гренелла. Посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода из России, по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями.
Комментарии3
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wlad5210 14 января 2019 | 06:51
Санкции надо применять, а не грозить ими. А пока Россия покупает продажных и падких на деньги буржуйчиков
proletarian74 14 января 2019 | 07:30
wlad5210:
Грозный вы наш.. А не можете сказать за что такие санкции против Европы? Если это против России, то значит надо заблокировать подачу газа вообще, и через ГТС Украины отже. А от что за избирательные санкции иначе. Сможете объяснить, а не пальцы гнуть?
glebbalbesov 14 января 2019 | 07:08
А когда то мы смеялись над "А, если не будут брать - отключим газ! (...из кинофильма Бриллиантовая рука"...