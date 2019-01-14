Немецкие депутаты осудили попытку давления американского посла на компании из проекта «Северный поток – 2»

В бундестаге раздаются предложения вызвать Ричарда Гренелла в МИД страны, передает DW. Правительство ФРГ призывают выразить протест. Во фракции правящей ХДС/ХСС в то же время признают, что вопрос энергетической безопасности ЕС нуждается в обсуждении. Ранее МИД Германии раскритиковал действия Гренелла. Посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода из России, по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями.