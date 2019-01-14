В Грузии с 14 января машины за отсутствие техосмотра будут штрафовать «умные» камеры

«Умные камеры», установленные на дорогах Грузии, с понедельника будут фиксировать автомобили, не прошедшие техосмотр, и автоматически выписывать штрафы, говорится в сообщении на сайте МВД республики.

По информации ведомства, на автодорогах Грузии смонтировано около 1,5 тыс. камер, из них 795 общего обзора, а 646 — «умные», количество которых, как и секционных радаров, измеряющих скорость транспорта, в этом году будет увеличено. Всего в масштабах страны планируется установить порядка 3 тыс. видеокамер.

При этом отмечается, что информацию о штрафе владелец автомобиля получит посредством SMS-сообщения на свой телефонный номер. В случае оплаты штрафа в течение 10 дней, водитель получит 20% скидку. Если же видеоуведомление о штрафе будет проигнорировано, то соответствующий протокол ему доставят домой по почте, и в течение 30 дней он должен будет его оплатить. Проверить наличие штрафов можно будет и на сайте МВД Грузии.

Обязательное периодическое техническое инспектирование автомобилей (техосмотр), упраздненное в Грузии в 2004 году, вступило в силу для всех автотранспортных средств с 1 января 2019 года.