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06:00, 14 января 2019

В Грузии с 14 января машины за отсутствие техосмотра будут штрафовать «умные» камеры

«Умные камеры», установленные на  дорогах Грузии, с  понедельника будут фиксировать автомобили, не  прошедшие техосмотр, и  автоматически выписывать штрафы, говорится в  сообщении на  сайте МВД республики.

По  информации ведомства, на  автодорогах Грузии смонтировано около 1,5 тыс. камер, из них 795 общего обзора, а  646 — «умные», количество которых, как и секционных радаров, измеряющих скорость транспорта, в  этом году будет увеличено. Всего в  масштабах страны планируется установить порядка 3 тыс. видеокамер.

При этом отмечается, что информацию о штрафе владелец автомобиля получит посредством SMS-сообщения на  свой телефонный номер. В случае оплаты штрафа в  течение 10 дней, водитель получит 20% скидку. Если же  видеоуведомление о  штрафе будет проигнорировано, то соответствующий протокол ему доставят домой по  почте, и в течение 30 дней он должен будет его оплатить. Проверить наличие штрафов можно будет и на сайте МВД Грузии.

Обязательное периодическое техническое инспектирование автомобилей (техосмотр), упраздненное в Грузии в 2004 году, вступило в  силу для всех автотранспортных средств с 1 января 2019 года.

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