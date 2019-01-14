В Екатеринбурге сегодня начинается суд по делу бизнесмена из «списка Титова»

Бывшего депутата Областной думы, Сергея Капчука обвиняют в мошеничестве.

Уголовное дело по статье Мошеничество в отношении бизнесмена и бывшего депутата Сергея Капчука возбудили еще в начале 2000-х годов. Его обвиняли в незаконном получении в собственность квартиры в Москве. Сам Капчук неоднократно заявлял, что уголовное дело было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». В суде Капчук намерен доказать свою невиновность. До слушаний от публичных комментариев он воздержался. Однако, ранее выступал с заявлениями в адрес бывшего губернатора Свердловской области, сенатора Эдуарда Росселя, в котором раскрыл схему махинаций членов его команды с элитными квартирами в столице, передает Ура.ру.

По данному делу прокуратура Свердловской области в свою очередь поручила следственным органам провести проверку в администрации губернатора региона.

Последние годы Сергей Капчук жил в Великобритании. В июне 2018 года стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, кто решил риснкуть и вернулся в Россию.