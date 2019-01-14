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06:00, 14 января 2019

Неизвестный напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича

Неизвестный напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича. Злоумышленник ударил его ножом в область сердца во время благотворительного концерта. Сообщается, что врачи оценивают состояние мэра как критическое. Ему проводят операцию. Нападавший задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются. По словам очевидцев, мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.

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