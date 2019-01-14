Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает сограждан участвовать в общенациональных дебатах

В своем открытом письме к французам он напомнил, что будут обсуждаться важнейшие вопросы будущего страны. «Национальные дебаты, по замыслу властей, должны помочь найти выход из политического кризиса на фоне выступлений движения «Желтых жилетов».

О намерении опубликовать письмо журналистам сообщил сам Макрон. Предложенные им «национальные дебаты» он считает «прекрасной возможностью высказать свое мнение», а в сегодняшнем послании предложит темы для обсуждения. Ожидается, что это будут налоги, иммиграция, экология, государственное устройство и возможность проведения референдумов, на которых настаивают «Желтые жилеты». В итоге, по замыслу президента, силовой этап противостояния уличных активистов и власти должен перейти в более конструктивное русло общественных консультаций. До сих пор, впрочем, не понятно, как и где они будут организованы (то ли в помещении мэрий, то ли в офисах профсоюзов, то ли в интернете ), а также кто примет в них участие. Лидеры «Желтых жилетов» неоднократно говорили, что считают идею Макрона лишь попыткой политической манипуляции и не собираются идти у него на поводу. Не готовы участвовать в консультациях и некоторые представители власти. Например, мэры городов. В то время как именно их, как руководителей наиболее близких к народу, президент призывал присоединиться к дебатам. В действительности же местная власть не хочет брать на себя часть ответственности за непопулярную политику правительства.

Акции «Желтых жилетов» продолжаются во Франции уже девять недель. За это время погибли 10 человек, более полутора тысяч получили ранения. Тем временем «национальные дебаты» должны стартовать уже завтра.