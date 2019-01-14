Причиной отказа радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать космическая радиация
Она накопилась в электронике аппарата за почти 8 лет его работы на орбите, сказал агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Для решения таких проблем, какие возникли на «Спектре», применяются два метода: «мягкий» с перезагрузкой только программного обеспечения, и «жесткий» с выключением питания. Собеседник агентства добавил, что бортовой компьютер радиотелескопа будет самостоятельно, без команд с Земли поддерживать его работу минимум до лета. О том, что аппарат перестал выходить на связь, стало известно на днях.
Комментарии3
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alger 14 января 2019 | 04:20
откуда в Китае космическая радиация?
rena1960 14 января 2019 | 04:29
Отговорки сомнительные..."Вояджер-1"с 1977 года подвергается космической радиации...
str12345 14 января 2019 | 04:42
rena1960: там и электроника другая совершенно. Сделанная до 77 года. Чем проще электронные компоненты, тем устойчивее они к радиации.
И для других задач вообще он. И траектория у него мягко говоря другая. Гораздо дальше от Солнца. А с удалением плотность потока радиации от Солнца должна меняться пропорционально квадрату как минимум. Если не учитывать еще эффект поглощения
А в целом конечно с электроникой надо защиту как-то поднимать. Но там проблема. Просто сделать скажем толще какие-то защитные оболочки не проходит. Там возникает из за этого еще больше вторичной радиации и т.п. В общем все не так просто. В лоб не решается. Можно всякие дублирования устраивать и прочее. На МКС и в ближнем космосе проще. Там магнитное поле радиацию уводит в сторону