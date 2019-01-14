Причиной отказа радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать космическая радиация

Она накопилась в электронике аппарата за почти 8 лет его работы на орбите, сказал агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Для решения таких проблем, какие возникли на «Спектре», применяются два метода: «мягкий» с перезагрузкой только программного обеспечения, и «жесткий» с выключением питания. Собеседник агентства добавил, что бортовой компьютер радиотелескопа будет самостоятельно, без команд с Земли поддерживать его работу минимум до лета. О том, что аппарат перестал выходить на связь, стало известно на днях.