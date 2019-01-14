Полиция Сызрани проводит проверку после нападения местного школьника на учителя

По данным управления МВД по Самарской области, педагог вмешалась в конфликт между двумя подростками, один из них нанес ей удар. Женщина обратилась в больницу, ей поставили диагноз «сотрясение мозга». Очевидцы говорят, что участниками инцидента были восьмиклассники. В этом ЧП, как сообщается, также разбирается и областное министерство образования.