Более половины россиян выступают за отставку нынешнего правительства

Почти 60% считают, что кабинет министров не способен бороться с ростом цен и падением доходов, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Двое из пяти уверены, что правительство не забоится о социальной защите населения, пе6редает «Интерфакс». Этот опрос проводился в середине декабря.