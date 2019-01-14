Более половины россиян выступают за отставку нынешнего правительства
Почти 60% считают, что кабинет министров не способен бороться с ростом цен и падением доходов, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Двое из пяти уверены, что правительство не забоится о социальной защите населения, пе6редает «Интерфакс». Этот опрос проводился в середине декабря.
Комментарии2
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yralez 14 января 2019 | 04:27
А кого из Озерной банды они хотят в правительство ?
opiatnovyi63 14 января 2019 | 04:43
В России правительство ничего не решает, в России всё и вся решет один неадекватный человек!