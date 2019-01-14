Напавший на мэра Гданьска был судим за ограбление банков

Как передает польский телеканал TVN24, в тюрьме у 27-летнего молодого человека было диагностировано тяжелое психическое заболевание. Недавно он освободился. Накануне во время благотворительного мероприятия злоумышленник ударил мэра Павла Адамовича ножом в область сердца. Медики долго проводили реанимационные мероприятия политику на месте. В больнице сказали, что состояние Адамовича оценивается как критическое.