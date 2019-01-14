Лауреата Нобелевской премии лишили почетных званий из-за скандальных высказываний

Биолог Джеймс Уотсон сказал, что раса человека влияет на его интеллект. В документальном фильме 90-летний ученый утверждал, что между средним IQ представителей европеоидной и негроидной рас есть различие, которое объясняется генами. Его позицию сочли расистской. 12 лет назад за похожее замечание Уотсон был отстранен от работы в американской лаборатории Колд Спрингс, передает ВВС. Теперь эта организация лишила его почетных званий. Уотсон получил Нобелевскую премию в 1962 году вместе с Морисом Уилкинсом и Фрэнсисом Криком за открытие структуры двойной спирали ДНК.