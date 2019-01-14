Власти Польши могут объявить вне закона продукцию китайской компании Huawei
Речь идет о запрете в госучреждениях и ограничении доступа к ним частным лицам, сказал агентству Reuters представитель министерства внедрения цифровых технологий республики. Ранее в Польше по подозрению в шпионаже был задержан один из директоров местного филиала Huawei. Власти Польши вместе с тем заверяют, что настроены на интенсивные и взаимовыгодные отношения с Китаем. В Пекине выразили озабоченность в связи с арестом своего гражданина.
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