Власти Польши могут объявить вне закона продукцию китайской компании Huawei

Речь идет о запрете в госучреждениях и ограничении доступа к ним частным лицам, сказал агентству Reuters представитель министерства внедрения цифровых технологий республики. Ранее в Польше по подозрению в шпионаже был задержан один из директоров местного филиала Huawei. Власти Польши вместе с тем заверяют, что настроены на интенсивные и взаимовыгодные отношения с Китаем. В Пекине выразили озабоченность в связи с арестом своего гражданина.