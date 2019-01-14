Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встречается сегодня со своей украинской коллегой

Как сказала «Эху» омбудсмен Украины Людмила Денисова, переговоры пройдут в закрытом режиме в российской столице. Предварительную договоренность о встрече подтвердили и в пресс-службе Москальковой. О чем пойдет речь на консультациях, стороны пока не говорят. Ранее Денисова сказала, что будет добиваться возможности посетить в московских СИЗО арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.