Ошибка экипажа могла стать причиной инцидента на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, считают в аэропорту

По словам представителя воздушной гавани, самолетом чешской авиакомпании Smart Wings накануне вечером при вылете управлял второй пилот. Произошел ассиметричный вывод двигателей на взлет, в результате лайнер выкатился за пределы полосы, добавили в «Шереметьево». Там отвергают версию о плохом качестве уборки на летном поле, передает агентство «Интерфакс». Сейчас проводится расследование, Пассажиры и члены экипажа самолета не пострадали.