Мещанский суд должен вернуться сегодня к рассмотрению т.н. «дела Седьмой студии»

Нескольких театральных деятелей, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделялись на проект «Платформа». Гособвинение, как ожидается, будет зачитывать материалы дела. Тем временем Мосгорсуд сегодня рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой. Она единственная из всех обвиняемых признала вину. Ее дело выделено в отдельное производство, но слушания еще не начались.