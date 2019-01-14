Всемирное антидопинговое агентство начинает сегодня обсуждать вопрос статуса РУСАДА

Слушания стартуют до окончания работы экспертов WADA в московской лаборатории, передает агентство ТАСС. Комитет по соответствию должен вынести рекомендацию исполкому WADA, который 22 января примет решение, оставлять ли в силе нынешний статус РУСАДА. Его восстановили с условием, что до конца 2018 года российские власти предоставят доступ к базе данных московской лаборатории. Однако передачи данных к Новому году не произошло. Только в нынешний визит эксперты, как сказали в Москве, смогли приступить к копированию информации.