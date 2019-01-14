Окружение президента США обсуждало вопрос об ударах по Ирану, пишет газета The Wall Street Journal
Как рассказали изданию ряд бывших и действующих официальных лиц, американский Совет по национальной безопасности попросил Пентагон представить перечень возможных ударов по Исламской республике. Это произошло сразу после обстрела района в Багдаде, где находятся иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. В Вашингтоне считают, что к этому причастна группировка, связанная с Ираном. За вариантом жесткого ответа, как пишет газета, стоял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Неизвестно, был ли в курсе сам Дональд Трамп. Запрос в Пентагон вызвал тревогу как в военном ведомстве, так и в Госдепартаменте.
Комментарии1
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fresh_breeze 14 января 2019 | 02:40
"Запрос в Пентагон вызвал тревогу как в военном ведомстве, так и в Госдепартаменте."
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Герои... Теперь хотя бы понятно, почему соскочил Мэттис, а самое главное — почему никто не хочет занимать этот пост после него.