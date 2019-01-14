Минэкономразвития разработало новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента
Источником данных станет налоговая отчетность предприятий, пишет газета РБК. Правительство не смогло достичь цели по повышению производительности, поставленной в майских указах 2012 года. Достижение пятипроцентного прироста в ближайшие пять лет ожидается по базовым несырьевым средним и крупным компаниям. В остальных он будет меньше, что может сказаться на среднем значении, говорят в министерстве.
Комментарии3
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aleksei123m 14 января 2019 | 02:25
Не можешь достичь результата, измени методику подсчета. Приписки это называется или очковтирательство.
lenin3 14 января 2019 | 02:56
Т.е.,чем больше собрано налогов-тем больше производительность труда?Класссно.
Но всё увеличивающиеся налоги для населения никак не сказываются на производительности,т.к.не несут повышеня зарплаты...
pavlovsky 14 января 2019 | 02:46
Двадцать да двадцать = рубль двадцать...