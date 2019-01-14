Думский комитет по информации рассмотрит законопроекты о «неуважительных публикациях» и «фейковых новостях»
Сенаторы-единоросы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат от партии власти Дмитрий Вяткин предлагают наказывать штрафами или даже арестом до 15 суток за распространение в СМИ или интернете недостоверной информации, а также за выражение в интернете неуважения к органам власти. Минкомсвязи России ранее направило в правительство отрицательное заключение на инициативу наказывать за критику власти.
Комментарии3
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aleksei123m 14 января 2019 | 02:30
Т.е. любую глупость власти теперь надо только хвалить и госдуру теперь можно называть госумной? Ну, дай Бог им поумнеть от такого указа. Посмешище и стыдобища.
stalin_vechno_zhiv 14 января 2019 | 03:01
Вот вам и свобода слова, обещанная либералами в буржуазном капитализме. Как забавно будет вспоминать эту морковку на палочке перед носом осла, которой управляли толпами у Белого дома в августе 1991 года.
wild_division 14 января 2019 | 03:08
stalin_vechno_zhiv: А при Сталине была демократия и гласность, да мудила?