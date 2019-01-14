Думский комитет по информации рассмотрит законопроекты о «неуважительных публикациях» и «фейковых новостях»

Сенаторы-единоросы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат от партии власти Дмитрий Вяткин предлагают наказывать штрафами или даже арестом до 15 суток за распространение в СМИ или интернете недостоверной информации, а также за выражение в интернете неуважения к органам власти. Минкомсвязи России ранее направило в правительство отрицательное заключение на инициативу наказывать за критику власти.