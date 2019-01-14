Роскомнадзор начинает проверку телеканала «BBC World News», который вещает на Россию

У ведомства, в частности, возникли претензии к сайту Русской службы BBC, где были обнаружены цитаты лидера одной из террористических организаций. В свою очередь журнал Forbes подсчитал, что цитаты того же человека десятки раз использовали и российские СМИ. Лидерами по их количеству издание называет телеканалы РЕН ТВ и «Звезда». Также цитаты обнаружены на сайтах государственных агентств «РИА Новости» и ТАСС, телеканала RT, «Российской газеты». Проверка ВВС была объявлена после того, как стало известно, что британский регулятор Ofcom может принять ряд мер против телеканала RT.