Связь с космическим аппаратом «Спектр-Р», возможно, так и не получится наладить, не исключают в НПО имени Лавочкина

Специалисты компании выяснили, что на радиотелескопе отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства. Он больше не может принимать команды с Земли, рассказал агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Проблемы со связью на аппарате начались в четверг. На орбите он проработал 7,5 лет, вместо трех, которые гарантировал разработчик.