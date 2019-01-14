Министерство юстиции начинает внеплановую проверку движения «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарев

Ведомство действует по требованию Генпрокуратуры, сказали в министерстве агентству «Интерфакс». Сам Пономарев ранее подчеркнул, что Минюст проводил плановую проверку, и она не выявила никаких нарушений. По его сведениям, нынешние действия связаны с жалобой прокремлевской группировки SERB, члены которой несколько раз врывались в офис движения, а позже обратились в Генпрокуратуру.