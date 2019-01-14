Демократы в Сенате США планируют провести голосование против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер ссылается на закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», передает агентство ТАСС. Заблокировать снятие санкций с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» можно будет простым большинством голосов. Среди республиканцев, которые удерживают большинство в Сенате, как отмечает агентство, есть те, кто настроен резко против России. Ранее американское министерство финансов подтвердило, что по-прежнему настроено вывести структуры Дерипаски из-под санкций, так как они выполнили требования Вашингтона.