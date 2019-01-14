Министр иностранный дел Японии Таро Кано встретится сегодня со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

В Москве пройдет первый раунд переговоров по вопросу о мирном договоре между двумя странами. Консультации пройдут на фоне недавних высказываний премьер-министра Японии Синдзо Абэ о договоре и о Южных Курилах. В Москве на прошлой неделе дали понять, что соглашение между двумя странами возможно только если Япония признает суверенитет России над спорной территорией. Визит самого Абэ в российскую столицу ожидается в конце месяца.