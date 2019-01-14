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01:05, 14 января 2019

Неизвестный напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича

Злоумышленник ударил его ножом в область сердца во время благотворительного концерта. Сообщается, что врачи оценивают состояние мэра как критическое. Ему проводят операцию. Нападавший задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются. По словам очевидцев, мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.

Комментарии

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oleg_kievlyanin 14 января 2019 | 01:42

//По словам очевидцев, мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.//
Решил исправить ошибку и сесть еще раз, теперь уже законно.

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