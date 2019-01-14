Мещанский суд сегодня продолжит рассмотрение дела «Седьмой студии»
Его фигурантов, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняют в хищении из бюджета более 130 млн рублей.
Гособвинение, как ожидается, продолжит зачитывать материалы дела. Из 258 томов были изучены 70. Речь идет о договорах и операциях, связанных с деятельностью «Седьмой студии». По версии следствия, подсудимые похитили деньги, выделенные государством на реализацию театрального проекта «Платформа». При этом защита настаивает на том, что многие из приобщенных бумаг не имеют отношения к предъявленному фигурантам дела обвинению, а некоторые документы сфальсифицированы. Кроме худрука «Гоголь-Центра» Кирилла Серебренникова на скамье подсудимых находятся бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум. Кроме того, по делу проходит экс-главбух «Студии» Нина Масляева – она единственная, кто признал свою вину, поэтому суд над ней пока что не начался: ее дело выделено в отдельное производство.
Мосгорсуд, в свою очередь, сегодня рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Масляевой.
Комментарии3
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eniro 14 января 2019 | 00:53
"...обвиняют в хищении из бюджета..." Это конечно преступление, НО, если это правда. Однако, я позволю себе напомнить старую шутку: - Подсудимый, зачем вы пошли грабить банк? - А он первый начал!
shplint_07 14 января 2019 | 01:03
Надоела эта тягомотина. Только выбрасывают государственные деньги на ветер. Давно уже нужно посадить эту еврейскую шайку.
eniro 14 января 2019 | 01:19
shplint_07: К шуткам про евреев( как и про представителей других национальностей) отношусь спокойно. Ваш же ответ просто мерзок.