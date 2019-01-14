Роскомнадзор с сегодняшнего дня начнет проверку телеканала BBC World News
Ранее ведомство сообщило об обнаружении на сайте Русской службы BBC экстремистских материалов.
Организацию «Бритиш телевижн», которая транслируют сигнал телеканала BBC World News в России, будут проверять на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Контрольные мероприятия продлятся до конца января. Роскомнадзор запросил у организации документы, подтверждающие ее соответствие закону о СМИ. В частности ведомство хочет убедиться, что доля иностранного участия в BBC World News не превышает 20%. О проведении проверки Роскомнадзор сообщил сразу после того, как объявил об обнаружении на сайте Русской службы BBC материалов, «транслирующих идеологические установки международных террористических организаций». Речь идет о цитатах террориста Аль-Багдади – лидера запрещенного в России «Исламского государства». Представитель ВВС тогда заявил, что новостная корпорация работает в России в соответствии с законодательством страны.
Работой BBC в России Роскомнадзор заинтересовался в конце декабря, когда британский регулятор Ofcom обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания на территории Соединенного Королевства
Комментарии11
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mikhail_spb_ 14 января 2019 | 00:10
Вроде же выяснили, что "Красная звезда", "Раша" и прочие отечественные зомбоканалы тоже часто цитирует всяких запрещённых в России исламистов.
Чего роскомпозор к БиБиСи прицепился?
polsan 14 января 2019 | 00:17
mikhail_spb_: проверка телеканала BBC World News - это же ответ за РТ
eniro 14 января 2019 | 00:41
polsan: mikhail_spb_: Да, знаете, я тоже давеча слышал, что, по статистике, англичане на БиБиСи дают информацию о России в 22 раза реже, чем россияне на РТ о них. Остальное время они обозревают события в Мире. Мне кажется, что это равнодушие их может погубить...
timber_head 14 января 2019 | 00:18
Заняться нечем, но "нужно себя проявить" перед Любимым Руководителем. Интересно, в Роскомнадзоре все продажные отморозки или кого то все же тошнит от того, за что он деньги из бюджета получает?
echo_shar 14 января 2019 | 00:26
timber_head: mikhail_spb_:
Так вроде и RT законно работает на территории Британии...
А британский Ofcom перед любимой КОРОЛЕВОЙ выслуживается?
timber_head 14 января 2019 | 00:30
echo_shar:
"А британский Ofcom перед любимой КОРОЛЕВОЙ выслуживается?"
От чего не знаю - того не знаю. Не мои проблемы. Хотя дуракам нужно бы знать, что "королева царствует, но не правит". Мне интересно за что дармоеды из Роскомнадзора из бюджета МОИ деньги получают.
prade 14 января 2019 | 00:21
Все правильно, по факту. ВВС разрушает альтернативную реальность, созданная Кремлем. А власть Кремля держится только на лжи.
viktorova 14 января 2019 | 00:23
Надеюсь, главным независимым экспертом по тв контенту BBC назначат Брилева :)
prostovanya 14 января 2019 | 00:37
Ах, Моська! Знать, она сильна...
kessara 14 января 2019 | 01:07
ВВС это кажется там где работала дочка известного патриота железняка
vpu2011 14 января 2019 | 01:44
Жду когда BBC запретят работать в росее. Вот будет хохма на весь мир.