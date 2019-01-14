Учительницу физкультуры, которая пыталась защитить ученика, восьмиклассники избили до потери сознания

В коридоре школы один подросток ударил ее в лицо, а когда женщина упала, двое других стали бить ее ногами. Это произошло в Сызрани Самарской области 10 января, сообщил местный телеканал «КТВ-Луч». Педагог и избитый ученик с травмами были доставлены в больницу.