Учительницу физкультуры, которая пыталась защитить ученика, восьмиклассники избили до потери сознания
В коридоре школы один подросток ударил ее в лицо, а когда женщина упала, двое других стали бить ее ногами. Это произошло в Сызрани Самарской области 10 января, сообщил местный телеканал «КТВ-Луч». Педагог и избитый ученик с травмами были доставлены в больницу.
Комментарии57
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mikhail_spb_ 14 января 2019 | 00:07
Эти восьмиклассники прошли вступительный тест и теперь могут быть приняты в нацгвардию или в вертухаи.
oo0oo 14 января 2019 | 00:14
Навальнята подрастают(
aleksandr39 14 января 2019 | 00:24
oo0oo: На России очень много детей боевиков -наемников из ОПГ "днр -лугандон " вот они как и их родители избивают мирных граждан ,ну как в Донбассе .
mardxvar 14 января 2019 | 00:26
oo0oo: ага, вырастут и ну казаков ряженых, СЕРБовцев и прочих свирепо православнутых лупить, мочой да зеленкой поливать.
timber_head 14 января 2019 | 00:38
mardxvar:
Ну, положим SERBовцы вообще "хохлы", почему-то защищающие "интересы русскоязычных на Украине" в Москве. Видать, "под фонарем искать легче, чем в кустах". Но да, они тоже "надежа и опора". Могут и ментам рожи бить безнаказанно - свои, "патриётичные".
polsan 14 января 2019 | 00:07
Не знаю, что можно сказать, но это уже не дети, Это какие -то изверги!
lenin3 14 января 2019 | 00:15
polsan: да нет,дети всегда были такими,особенно,когда они в толпе.Просто авторитет учителя начальство извело в ноль,запретив даже словом делать замечания ученикам,а те этим пользуются,жалуясь на замечания родителям,а родители-директору...
polsan 14 января 2019 | 00:25
lenin3: Вовсе нет. Во времена моего детства, такого никогда не случалось! Я хорошо это помню!
forcedima 14 января 2019 | 00:33
polsan: как можно хорошо помнить того чего никогда не было?
pna 14 января 2019 | 01:05
polsan: почитайте мой комент вверху. Я могу много еще вспомнить про подросковые нравы в 69-70 годах прошлого века.
lisitsa1962 14 января 2019 | 00:26
lenin3: Авторитет учителя не может извести в ноль никто кроме самого учителя
stopkran1969 14 января 2019 | 00:36
lisitsa1962: не совсем - сегодня учителя вроде юродивым, то глобус пропил, по табурет украл... Для них только - вы держитесь там, просто денег нет
timber_head 14 января 2019 | 00:40
lisitsa1962: Чушь собачья. Если учитель поставлен в положения "во всем виноват", то оно ему вообще надо с дебилами связываться? Если у вас так же как у нас начнут "защищать права детей" - получите то же самое. Таких же подрастающих отморозков.
lisitsa1962 14 января 2019 | 00:44
timber_head: stopkran1969: Если учитель поставлен в положения "во всем виноват", //--- То он сам выбирает оставаться ему в этом положении или нет.
timber_head 14 января 2019 | 00:48
lisitsa1962: Угу. Может уволиться. Если найдет работу. Вам от этого легче будет? Рекомендую пересмотреть фильм "Это мы не проходили". Там очень хорошо показано, как ответил учитель, задавший вопрос "Я знаешь что с тобой сделаю?" малолетнему наглецу ответившему "Ну что?"
ivfn 14 января 2019 | 01:02
lisitsa1962:
И значит надо его по морде лица бить и по почкам ,и по печени ,и по почкам. МОЛОДЦА.
Тем паче женщину,даже не женщину а девушку довольно таки обаятельную
Вопрос. Под замес не боитесь попасть??? Бьют то не по авторитету а по лицу
pna 14 января 2019 | 01:03
lenin3: Когда я учился в школе у нас был подонок, который избивал всех, кто ему не нравился. И бороться с ним было невозможно. Он сам по себе парень был крепкий и за ним по коридору ходила толпа шестерок, которая добивала поверженного ученика. Однажды за ученика вступился учитель физики. Его тоже избили. Этого подонка наконец-то исключили из школы. Но года через три-четыре он сел на 15 лет за двойное убийство. И было это пятьдесят лет назад.
irdo 14 января 2019 | 00:28
polsan:
Не знаю, что можно сказать, но это уже не дети, Это какие -то изверги!
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Ели страна сидит на наркотике "озверина", то чему удивляться, если и детей он не миновал.
ivfn 14 января 2019 | 01:04
irdo:
Невзоров. Дайте детям свободу от норм и ценностей
binom_arshavina 14 января 2019 | 01:09
irdo:
Причем здесь наркотик? Важно понимать КОГДА озверин стал нормой, а именно когда вместо того чтобы договаривать с Верховным Советом, Ельцын его отпинал ногами.
pravdatut 14 января 2019 | 00:13
Потомство алкоголиков. Для ОПГ такие нужны.
ivfn 14 января 2019 | 00:26
pravdatut:
Почему не мажоры?
Мальчик, который ударил Оксану Лебедеву, занимается хоккеем на траве, и имел грамоты от мэрии не одну. А почему не миньоны навального,
это же Лелик с ними шастал по митингам и орал "Мы здесь власть"
fresh_breeze 14 января 2019 | 00:14
Вот, пановэ, тоже "анижедети". Если таким не вправлять мòзги своевременно, вырастет такое же "анижедетьЁ", як у сусiда по карте (ну вы помните тех бандюков пятилетней давности).
mardxvar 14 января 2019 | 00:30
fresh_breeze: так ведь это казачков да прочего православнуто-упатриоченного жлобья, шта Россию кулаками да нагайками вперемежку с мочой и зеленкой "защищают от либерастни". Такое гнилье только в вашем "саду" родится да цветет.
lisitsa1962 14 января 2019 | 00:31
fresh_breeze: :))) У сусіда по карте ученики учителей не бьют. И сообщества АУЕ у сусіда нет. У сусіда студенты выходят под дубинки и стоят за своё до конца. И родители за своих детей выходят под дубинки и под пули. И потом ставят на колени убийц и бьют морды прокурорам, крышующим убийц.
А бить учителей и инвалидов - это ваше, высокодуховное и моноскрепное. Это российский бренд, у нас так не заведено
polikarpich 14 января 2019 | 00:33
fresh_breeze: Не, не получится, панове, перевести стрелки ни на "сусiда по карте", ни на Навального. Это довольно жалкие попытки.
У них на лбу прямо нарисовано "ЛЮМПЕН-ПУТРИОТ". Или АУЕ какое-нибудь, что, в принципе, одно и то же.
stopkran1969 14 января 2019 | 00:20
Патриоты,, епт
nnikolay 14 января 2019 | 00:25
Достойная смена Цапкам. Никакие "авангарды" не спасут страну, в которой годуется такая смена.
stopkran1969 14 января 2019 | 00:39
nnikolay: смена? Они вахтовым методом работают
kitaiss 14 января 2019 | 00:32
Это дно...скорее: полная @опа...будущего нет и уже никогда не будет...одно прошлое впереди...
Но с другого боку - это и радует...империя зла вот-вот развалицца...
hihi2raza 14 января 2019 | 00:33
путинские холуи растут.
gvd 14 января 2019 | 00:34
В фашистском государстве — соотоветствующее воспитание "нации": по образу и подобию "фюрера".
Воспитывают "зелёных человечков" для оккупации земель соседних государств — чтобы без совести и сомнений уничтожали там мирных граждан — как в Грузии (2008) и Украине (2014 — скоро уже пойдёт шестой год оккупационной войны).
s_a_n_d_r_a 14 января 2019 | 00:36
Звереныши...
timber_head 14 января 2019 | 00:36
Ну, если бы это был "учитель физкультуры" (дай, не дай бог, по профилю ещё и боксер), набивший морду несовершеннолетним отморозкам, то вся наша "прогрессивная общественность" тут же кинулась бы защищать "права детей", клеймя "фашиствующих учителей", ага.
ft18 14 января 2019 | 00:46
timber_head: если бы у бабушки было бы Нечто, то она была бы дедушкой... ;)))
timber_head 14 января 2019 | 00:52
ft18: Если бы ученикам за подобные "подвиги" грозила порка, они были бы куда сдержаннее.
chnch 14 января 2019 | 01:06
timber_head: Им счаз срок грозит, И что сильно сдержало?
timber_head 14 января 2019 | 01:07
chnch: Видите ли, сударь, "прямо сейчас по морде" пугает куда больше, чем абстрактный "срок". Вы что, всерьез считаете, что эти отморозки задумываются о последствиях?
chnch 14 января 2019 | 01:11
timber_head: А порка это счаз по морде? И страшнее тюрьмы? Что то у вас нить логическая потерялась...
timber_head 14 января 2019 | 01:14
chnch: Ещё как страшнее. Тюрьма она "где-то там", причем большинство даже не верит, что туда попадет. А "снять штаны перед всеми" - это прямо тут и это позор.
chnch 14 января 2019 | 01:30
timber_head: А порка где то здесь? Прям сейчас? И вот напичканный адреналином и гормонами по самое не балуйся подросток испугается порки? Ёжика попкой попробуйте напугать. Я в этом возрасте в драку один на трёх лез. При моём тогдашнем телосложении просто самоубийство. И нож носить перестал, когда понял, что и достану, и прирежу. Я понял, а многие не поняли...Человек с десяток по малолетке село.Один ,чуть позже и до вышки допрыгался. И ни кого отцовский ремень не остановил. А нас пороли как сидоровых коз. Чуть что ремнём, и повезло если не бляхой, а то зад в звёздах будет.. Не интелехенция чай, а рабочий класс.
timber_head 14 января 2019 | 01:38
chnch:
Если Вы думаете, что останавливает боль по жопе, то Вы очень хреново разбираетесь в психологии. особенно, в психологии подростков.
polikarpich 14 января 2019 | 01:09
timber_head: А если бы не грозила, вернее, если бы об этом никто не узнал, то они действовали бы гораздо отмороженнее, отрываясь за все те "порки".
timber_head 14 января 2019 | 01:26
polikarpich: Малолетние хулиганы еще не уголовники. Просто чувствуют свою безнаказанность. "Никто не узнал", конечно, тоже возможный вариант, но шило, как известно, в мешке не утаишь.
grazschdanin 14 января 2019 | 00:41
Это подросли те невменяемые пятиклашки, на которых по мнению либералов нельзя было повышать голос.
timber_head 14 января 2019 | 00:54
grazschdanin: Деточка, "повышать голос" на отморозков бесполезно. Такие как ты начинаю "осозновать" только получив в репу.
grazschdanin 14 января 2019 | 00:59
timber_head: То есть Вы предлагаете им в репу?
timber_head 14 января 2019 | 01:01
grazschdanin: Вишь ли, недоделанный, я служил в стройбате. И дембельнулся старшим сержантом. Тебе это о чем то говорит?
polikarpich 14 января 2019 | 00:59
grazschdanin: А может, наоборот, те, которые уже и не понимают другого языка, кроме языка силы и угроз?
Вывод: наказание само по себе ничего не значит без воспитания и внушения понимания "что такое хорошо и что такое плохо".
А какие могут быть принципы в плане "хорошо -плохо", если бал правит АУЕ и "быдлопутриотизм", где все враги и главный принцип - бить первым?
timber_head 14 января 2019 | 01:12
polikarpich:
"А может, наоборот, те, которые уже и не понимают другого языка, кроме языка силы"
Во-во. Именно поэтому я целиком и полностью поддерживаю Хайнлайна в его теории "воспитания молодежи", описанной в "Звездном десанте". Тут даже пороть не нужно - сама угроза порки и позора, с необходимостью снять штаны перед теми, перед кем отели выпендриться удерживает " в рамочках". Ну вот современная российская школа. Матерятся все. И что может противопоставить учитель? А если его матом пошлют, какие у него "рычаги"?
polikarpich 14 января 2019 | 01:17
timber_head: Ну раньше-то были "рычаги" и без всяких снятий штанов?
А сейчас это просто опасно. Сейчас могут за какой-нибудь "лайк" замочить, особо не раздумывая. А что сделают с тем, кто окажется виновником такого вот зрелищного наказания?
timber_head 14 января 2019 | 01:19
polikarpich:
"Ну раньше-то были "рычаги" и без всяких снятий штанов? "
Были. Потому что учитель был безусловно прав, а "снятием штанов" был "вызов родителей в школу". А сейчас родители вместо того чтобы своих отпрысков загнать в рамки, начинают качать "права детей", наезжая на учителей.
vinokur 14 января 2019 | 00:42
Russian TV прививает агрессию всем, а дети особенно восприимчивы к этому. Сила -- все, справедливость и уважение к окружающим -- выдумка лохов.
ft18 14 января 2019 | 00:42
Здравствуй, племя, младое, незнакомое, путинских орков, насекомое...
alex_melnikov Алексей Мельников 14 января 2019 | 00:56
Духовно. Скрепно. По-путински.
pna 14 января 2019 | 01:11
alex_melnikov: Алексей, не надо придуряться. Как будто в Вашем детстве во дворе или на улице не было таких подонков, которые унижали слабых, нападали как шакалы на жертву.
timber_head 14 января 2019 | 01:17
pna: Лешик у нас вообще не от мира сего. Он, как и Путин, живет в своем мире. Уютниньком. В этом мире Явлинский - Истинный Гуру, а все что "не по Явлинскому" это "от Путина".