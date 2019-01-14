Мэр Гданьска во время благотворительного концерта в Польше получил удар ножом в сердце
Неизвестный мужчина выбежал на сцену и напал на градоначальника. Павел Адамович находится в критическом состоянии, сообщает Radio Gdansk со ссылкой на спасательные службы. Нападавший задержан. Его мотивы неизвестны. По словам очевидцев, он кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.
Комментарии7
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alexey65 14 января 2019 | 00:20
Теперь будет приговорен законно.
kotbajune 14 января 2019 | 00:33
Это и есть ответственность перед обществом, а не болтовня о ней
В своё время Цицерона приговорили к изгнанию за то, что ранее дало ему титул "Отца Отечества"
freshener 14 января 2019 | 00:49
kotbajune:
[Это и есть ответственность перед обществом, а не болтовня о ней ]
Чушь. Ответственность - это обвинение, суд и приговор. А то и Борю Грица можно начать рассматривать, как орудие в руках справедливости.
zemljanka 14 января 2019 | 00:22
Бог в помощь Павлу Адамовичу. И медики.
Чудовищно.
ffonarshik 14 января 2019 | 00:28
Хорошо быть демократом и ходить без охраны.Правда это может быстро закончиться...
bja_1950 14 января 2019 | 00:35
А при чем тут мэр? Не он же осудил.
nokola 14 января 2019 | 00:49
Здоровья Адамовичу...