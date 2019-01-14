Мэр Гданьска во время благотворительного концерта в Польше получил удар ножом в сердце

Неизвестный мужчина выбежал на сцену и напал на градоначальника. Павел Адамович находится в критическом состоянии, сообщает Radio Gdansk со ссылкой на спасательные службы. Нападавший задержан. Его мотивы неизвестны. По словам очевидцев, он кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.