В Москве сегодня пройдут переговоры по поводу мирного договора с Японией

В консультациях примет участия глава МИД Японии Таро Коно, российскую сторону будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Нынешний раунд переговоров станет первым в новейшей истории России, когда вопрос о заключении полноценного мирного договора ставится напрямую. Делегации возглавляют главы внешнеполитических ведомств. Впрочем, стороны планируют обсудить и двусторонние связи, международные и региональные темы. Но история вокруг претензий Токио на четыре острова южнокукрильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, конечно, окажется, во главе угла. Это главный спор, который вот уже более 70 лет не дает возможности поставить формальную точку в истории военного противостояния двух стран. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В Японии от претензий на все острова никогда не отказывались.

В Москве всегда заявляли, что суверенитет России над островами сомнению не подлежит. В середине ноября на встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ в Сингапуре японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору.

До этого официальная позиция страны восходящего солнца всегда сводилась к тому, что заключение мирного договора возможно только после возвращения всех четырех островов.