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00:01, 14 января 2019

В Москве сегодня пройдут переговоры по поводу мирного договора с Японией

В консультациях примет участия глава МИД Японии Таро Коно, российскую сторону будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Нынешний раунд переговоров станет первым в новейшей истории России, когда вопрос о заключении полноценного мирного договора ставится напрямую. Делегации возглавляют главы внешнеполитических ведомств. Впрочем, стороны планируют обсудить и двусторонние связи, международные и региональные темы. Но история вокруг претензий Токио на четыре острова южнокукрильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, конечно, окажется, во главе угла. Это главный спор, который вот уже более 70 лет не дает возможности поставить формальную точку в истории военного противостояния двух стран. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В Японии от претензий на все острова никогда не отказывались.
В Москве всегда заявляли, что суверенитет России над островами сомнению не подлежит. В середине ноября на встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ в Сингапуре японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору.

До этого официальная позиция страны восходящего солнца всегда сводилась к тому, что заключение мирного договора возможно только после возвращения всех четырех островов.

Комментарии

15

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mikhail_spb_ 14 января 2019 | 00:12


А если нацдилер отдаст японцам острова, а они его не будут любить так сильно, как он этого хочет?
Поэтому он так долго торгуется.

kotbajune 14 января 2019 | 00:30


Песнь Баяна о землях русских

«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными.

Так верните ж, поганые, землюшку,
Нашу русскую на Хоккайдщине,
Нашу славную на Сикокщине,
И чудесную на Хонсюйщине!!!

Не печалься ты сердце беззлобное,
Вижу, вижу в веках наступающих
Путь-дороженьку Путин-да-водную,
Что япошечек смирными сделает!

Разлетятся Калибры под солнышком
И Цирконы взметнутся красивые,
Чтоб была у нас лучшая долюшка
И поганые эти бы сгинули»
(Баян, который «бо вещий» , X век от РХ)

desdichado 14 января 2019 | 01:00

mikhail_spb_: А если нацдилер отдаст японцам острова
---------------------------------------------------------------------------------------
Не отдаст. Это все игра.
Наивный Абэ...
Так легко подкупиться...

laz89 14 января 2019 | 01:05

Одно недоданное яйцо заставило забыть русских об отдаче островов. Вот они, приоритеты!

pravdatut 14 января 2019 | 00:19

Не только эти острова необходимо возвратить, но и Кенинсберг, Финские земли и народ угрофинский, которого обозвали русскими, Приднестровье, Крым, Кубань и тд.
И РФ станет лучше и легче жить, исчезнуть враги.

fresh_breeze 14 января 2019 | 00:30

pravdatut:
"И РФ станет лучше и легче жить, исчезнуть враги."
----------------------------------------------------------------------------

А в 1991-м мало отдали? Лучше стали жить?
А может, врагов стало меньше? Вон сколько их теперь вылезло изо всех щелей... неужто между 1991-м и сегодняшним днём они нам не были врагами?
Британия, например, или те же США?

watson_ 14 января 2019 | 00:49

fresh_breeze: Всё верно, японцы и их подпевалы перебьются, Россия им ничего не должна.

watson_ 14 января 2019 | 00:52

pravdatut: Хлопец подумай насчёт Донбасса. Да и Польша, с Венгрией стоят на очереди за своими землями , а россиянам твои советы совсем не нужны, успокойся.

freshener 14 января 2019 | 01:01

pravdatut:
[Не только эти острова необходимо возвратить, но и Кенинсберг.... станет лучше и легче жить]

Сссспади. А еще есть как минимум ДВА международных договора о том, что Киев - российский город, и ни одного, что украинский. Так, что облегчи душу - вали оттуда.

v_bnd 14 января 2019 | 00:25

Путен - паебдитель ! А кто против - смотреть мультики !

fresh_breeze 14 января 2019 | 00:26

1956-й год лучше не вспоминать, хотя бы до тех пор, пока Россия — сама или после того, как к ней примкнут некоторые из бывших заблудших — не станет обладать тем же влиянием, какое было у моей Родины в середине 1950-х. То, на что мог пойти СССР, для нынешней РФ — непозволительная роскошь.

chnch 14 января 2019 | 00:41

fresh_breeze: А ты свою Родину, которая СССРа на что променял? На квартирку , которую тебе Ельцин подарил, аль на 6 соток Горбачёвских? Вот не видел я, что бы согласно присяге кто то на защиту СССРа встал. Иль ты из лесу пишешь, из партизанского отряда?

grazschdanin 14 января 2019 | 00:39

Но история вокруг претензий Токио на четыре острова южнокукрильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, конечно, окажется, во главе угла.
#
Кем ставится? Японцами? Это их проблемы.
Почему либералы через Эхо пытаются навязать нам видение японцев?

felik23 14 января 2019 | 00:43

****российскую сторону будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Лавров Родину продал: https://youtu.be/cHkAQUCz30Q

mikr 14 января 2019 | 00:47

Вообще не вижу смысла обсуждать эту тему. Позиция России известна. Никаких островов Япония не получит, а если ей нужен мирный договор, то пускай подписывает безо всяких условий. В противном случае не будет никакого мирного договора, который к тому же не сильно-то России и нужен. А нужен ли он японцам или нет, пускай это будет их вопросом.

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