В Польше могут ограничить использование смартфонов и другой техники китайской компании «Хуавей»
Это связано с подозрениями в шпионаже в адрес ее сотрудника. Как сообщили агентству «Рейтер» в министерстве внедрения цифровых технологий, будет рассмотрена возможность запрета на использование продуктов «Хуавей» госучреждениями, а также принятие законодательной нормы, ограничивающей доступ к ним частным лицам.
Комментарии6
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pulalala 13 января 2019 | 23:16
Не зря ДИМОН-айфончик подрабатывает только на проверенных брендах...
а не на каких там нибудь ху....х
у него бизнес-чуйка правильная
serhio_25__ 13 января 2019 | 23:29
pulalala: Начальник сказал, запретить, значит запретить. Приказы США надо выполнять.
ze_danil 13 января 2019 | 23:34
serhio_25__: ога
а в России было бы правильно обязать в принудительном порядке оборудование Хуавея
дабы показать что приказы Пиндостана не выполняем
tiridas 13 января 2019 | 23:20
Будет интересно, если КНР запретят для своих граждан ВСЮ ПОЛЬШУ ЦЕЛИКОМ!
chnch 13 января 2019 | 23:46
tiridas: А зачем? Китай своё величие не доказывает. Ему это не нужно. И история , и экономика есть. Скандал с шпионом проще и дешевле спустить на тормозах, и через месяц все забудется. А можно начать быковать, как Путин. И укреплять свою экономику санкциями, и контрсанкциями...
tiridas 14 января 2019 | 00:09
chnch: "Скрипаль не нужен" и дело не в шпионе.
Вопрос о наезде на китайскую компанию - одного из мировых лидеров! После предыдущего случая китайские товарищи арестовали нескольких канадцев, а продажи Айфонов в Поднебесной упали процентов на 20 (учитывая численность населения - чувствительно).
Теперь USA Варшаву подключили.